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11 минут назад

Матвиенко пригласила парламент Украины сесть за стол переговоров

Lenta.ruиещё 9

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко пригласила парламент Украины сесть за стол переговоров, отметив, что Россия выступает за мирное урегулирование кризиса. Об этом в четверг, 6 октября, сообщает ТАСС.

«Давайте прямо сегодня на площадке парламентской двадцатки сядем за стол переговоров. Парламент России, парламент Украины. Давайте попытаемся понять друг друга, найти договоренности», — сказала она.

В Кремле заявили о полном уходе Киева с переговорного трека

Председатель верхней палаты парламента отметила, что Москва много раз предлагала переговоры по урегулированию внутриукраинского кризиса, договоренности были практически достигнуты.

«Но, к сожалению, Украина тогда, очевидно, находясь под внешним управлением, отказалась от этих договоренностей», — констатировала Матвиенко.

Ранее 6 октября заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия продолжит освобождать занятые Украиной территории, «что бы ни пытались сегодня предпринять наши враги, а также ни болтали их марионетки в Киеве».

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