Захарова: Киев мстит мирным гражданам

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев мстит мирным гражданам новых российских регионов за их выбор войти в состав России. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Нацисты откровенно мстят мирным гражданам за сделанный ими осознанный выбор в пользу того, с кем они хотят быть», — заявила Захарова.

На отметила, что в регионах сейчас восстанавливается разрушенная инфраструктура и налаживается мирная жизнь, а освобождение их территорий продолжится.

Напомним, что с 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о присоединении к России. По итогам референдумов большинство избирателей поддержали это решение.