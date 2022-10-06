Захарова: Киев мстит мирным гражданам

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев мстит мирным гражданам новых российских регионов за их выбор войти в состав России. Об этом сообщает ТАСС.
«Нацисты откровенно мстят мирным гражданам за сделанный ими осознанный выбор в пользу того, с кем они хотят быть», — заявила Захарова.
На отметила, что в регионах сейчас восстанавливается разрушенная инфраструктура и налаживается мирная жизнь, а освобождение их территорий продолжится.
Напомним, что с 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о присоединении к России. По итогам референдумов большинство избирателей поддержали это решение.
30 сентября президент России Владимир Путин подписал договоры о вступлении территорий в состав России на правах субъектов, а 5 октября утвердил ратификацию документов и назначил временно исполняющих обязанности глав новых регионов.