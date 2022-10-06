Захарова провела параллель между ЧП на "Северных потоках" и катастрофой Boeing

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова провела параллель между ЧП на "Северных потоках" и катастрофой малайзийского Boeing.
Она назвала абсурдными обвинения, выдвигаемые в адрес Москвы, в разрушении "Северных потоков".
"Со своей стороны обратили внимание на абсурдность обвинений, которые были выдвинуты и продолжают выдвигаться против нашей страны в разрушении "Северного потока". Хотела бы просто напомнить, что в эту инфраструктуру был вложен колоссальный объем инвестиций. Это не просто выделенные деньги, которые не были реализованы и освоены, он работал, это огромные капиталовложения, которые привели к созданию уникальной безопасной и эффективной системы энергетического обеспечения европейского континента", - сказала она в четверг на брифинге.
Расследование инцидентов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" не может проходить без участия РФ, не допускать собственника к расследованиям - значит что-то скрывать, заявила она.
"Участие России в таком расследовании, мне кажется, любому мало-мальски образованному человеку представляется бесспорным. Ни юристы, ни инженеры-технологи, ни финансисты, ни просто общественные деятели не могут себе представить, как такое расследование может проходить без той стороны, которой это все принадлежит. Но, оказывается, можно, потому что ряд членов Совета Безопасности [ООН] говорят о том, что Россию они не то, что не будут приглашать, а даже не будут допускать к проводимым ими следственным мероприятиям или расследованиям", -
"Это то, что в первую очередь, еще до разбора мотива, говорит о том, что значит есть что скрывать. Не подпускают собственника - даже не инвестора, российская сторона является собственником оборудования, инфраструктуры, самого ресурса, который прокачивался по трубопроводам. Не допускать собственника к расследованиям - значит от него что-то скрывать. Это не первый раз делает Запад", - указала Захарова.
Россия продолжит добиваться допуска своих представителей к расследованию диверсий на "Северных потоках", заявила Захарова.
"Со своей стороны мы рассматриваем действия по повреждению газопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" как умышленную диверсию против важнейшего объекта инфраструктуры РФ и будем добиваться проведения всестороннего открытого расследования с участием представителей российских компетентных ведомств и, конечно, "Газпрома", - сказала она.
Нежелание Дании привлекать РФ к расследованию диверсий на "Северных потоках" может говорить о том, что в Копенгагене знают виновных, считает Захарова.