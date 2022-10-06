Захарова провела параллель между ЧП на "Северных потоках" и катастрофой Boeing

"Участие России в таком расследовании, мне кажется, любому мало-мальски образованному человеку представляется бесспорным. Ни юристы, ни инженеры-технологи, ни финансисты, ни просто общественные деятели не могут себе представить, как такое расследование может проходить без той стороны, которой это все принадлежит. Но, оказывается, можно, потому что ряд членов Совета Безопасности [ООН] говорят о том, что Россию они не то, что не будут приглашать, а даже не будут допускать к проводимым ими следственным мероприятиям или расследованиям", -