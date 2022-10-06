МИД Казахстана сообщил о жестком разговоре с послом РФ после слов Захаровой

МИД Казахстана вызвал посла России Алексея Бородавкина после слов официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о после Украины в республике и провел с ним «жесткий разговор». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу казахстанского дипведомства.

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«Обсудили высказывание официального представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой, которое не соответствует духу равноправного стратегического партнерства. Разговор был довольно жесткий», — сказано в сообщении.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о вызове в ведомство посла Казахстана в РФ Ермека Кошербаева в связи с тем, что Астана не выполнила обещаний по отношению к скандально известному украинскому послу Петру Врублевскому.