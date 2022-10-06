Россия оценила требования Польши о выплате репараций

Директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин заявил РИА Новости, что претензии Польши к России о выплате репараций за потери Варшавы во время Второй мировой войны находятся в области политических фантазий.

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Он назвал требования Варшавы неадекватными. Как считает Тяпкин, власти Польши, решая свои внутриполитические проблемы, нередко обращаются к «историческому ревизионизму».

Собеседник агентства подчеркнул, что если бы не победа СССР, то Польши как национального государства польского народа не существовало бы.

«А миллионы поляков ждала бы незавидная участь порабощения и истребления от рук гитлеровцев», — заключил он.