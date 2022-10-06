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55 минут назад

Россия ответила на заявления Пентагона о возможных ударах по Крыму

Елена Прошина

Россия будет защищать Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области как часть страны от любых атак со стороны других стран. Такое заявление сделал посол России в США Анатолий Антонов, передает РИА Новости со ссылкой на Первый канал.

Россия ответила на заявления Пентагона о возможных ударах по Крыму
Фото: ТАССТАСС

«Твердо убежден, что мы будем защищать наш Крым и новые территории как неотъемлемую часть нашей страны», — сказал он и добавил, что действия Москвы в этом направлении будут «непреклонны».

Ранее посол Анатолий Антонов заявил, что руководство РФ готово защищать Крым всеми доступными средствами, и власти США ошибаются, полагая, что это не так. Он также заявил, что Соединенные Штаты, продолжая поставлять вооружения на Украину, «испытывают РФ на прочность».

Во вторник президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине, стоимость которого оценивается в 625 миллионов долларов. В список поставок войдут четыре комплекса HIMARS.

Заместитель помощника министра обороны США Лора Купер уточнила, что управляемые реактивные снаряды GMLRS к системам HIMARS, которые они направят в помощь Киеву, способны поражать огромное количество целей на поле боя, а также достать до территории Крыма.

Политика,Анатолий Антонов,Джозеф Байден,Пентагон,Первый канал,
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