Россия ответила на заявления Пентагона о возможных ударах по Крыму

Россия будет защищать Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области как часть страны от любых атак со стороны других стран. Такое заявление сделал посол России в США Анатолий Антонов, передает РИА Новости со ссылкой на Первый канал.

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«Твердо убежден, что мы будем защищать наш Крым и новые территории как неотъемлемую часть нашей страны», — сказал он и добавил, что действия Москвы в этом направлении будут «непреклонны».

Ранее посол Анатолий Антонов заявил, что руководство РФ готово защищать Крым всеми доступными средствами, и власти США ошибаются, полагая, что это не так. Он также заявил, что Соединенные Штаты, продолжая поставлять вооружения на Украину, «испытывают РФ на прочность».

Во вторник президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине, стоимость которого оценивается в 625 миллионов долларов. В список поставок войдут четыре комплекса HIMARS.