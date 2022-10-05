"Россия здесь приобрела статус монстра, которого надо уничтожать"

"Я бы, пожалуй, оттолкнулся от главного: попытаться понять, почему сегодня российско-американские отношения находятся в столь плачевном состоянии. <…> Просто сказать, что отношения между Россией и США подошли к опасной черте, - сегодня это ничего не сказать", - отметил он.