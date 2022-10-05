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17 минут назад

Посол РФ в США считает, что отношения Москвы и Вашингтона находятся в плачевном состоянии

ТАССиещё 5

Российско-американские отношения сегодня находятся в плачевном состоянии, они подошли к опасной черте. Об этом заявил в среду посол России в США Анатолий Антонов в эфире Первого канала.

"Россия здесь приобрела статус монстра, которого надо уничтожать"
Фото: ТАССТАСС

"Я бы, пожалуй, оттолкнулся от главного: попытаться понять, почему сегодня российско-американские отношения находятся в столь плачевном состоянии. <…> Просто сказать, что отношения между Россией и США подошли к опасной черте, - сегодня это ничего не сказать", - отметил он.

США заморозили все сферы взаимодействия с Москвой, в Вашингтоне не говорят о стабилизации отношений с РФ, отметил Антонов.

"В Вашингтоне сегодня никто не говорит о стабилизации и развитии двусторонних отношений. Россия здесь однозначно приобрела статус противника, одного из тех самых монстров, которых надо уничтожать. <...> В настоящее время заморожены все сферы взаимодействия", - сказал он.

Потеря Соединенными Штатами своего влияния на мировой арене стала сегодня очевидной для многих политиков, и эта тенденция будет нарастать, считает российский дипломат.

"Для большинства политиков сегодня очевидно, что Америка теряет свое влияние, ее теснят новые центры силы. Важно, что эта тенденция будет продолжаться и нарастать", - сказал он.

Политика,Анатолий Антонов,Первый канал,
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