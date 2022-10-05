Россия объявила персоной нон грата временную поверенную в делах Литвы

Россия объявила персоной нон грата временного поверенного в делах Литвы, она должна покинуть страну в течение пяти дней. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.
Такая мера была объявлена в ответ на то, что Литва высылает временного поверенного в делах Российской Федерации Сергея Рябоконя, объявив его персоной нон грата.
Кроме того, внешнеполитическое ведомство РФ заявило, что «с учетом враждебной линии Литвы на полное обрушение двусторонних отношений, включая гуманитарные связи, российская сторона замораживает деятельность культурного центра литовской дипмиссии в Москве – т. н. Дома Балтрушайтиса».