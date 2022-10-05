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18 минут назад

Россия объявила персоной нон грата временную поверенную в делах Литвы

Газета.Ruиещё 3

Россия объявила персоной нон грата временного поверенного в делах Литвы, она должна покинуть страну в течение пяти дней. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

Россия объявила персоной нон грата временную поверенную в делах Литвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Такая мера была объявлена в ответ на то, что Литва высылает временного поверенного в делах Российской Федерации Сергея Рябоконя, объявив его персоной нон грата.

Кроме того, внешнеполитическое ведомство РФ заявило, что «с учетом враждебной линии Литвы на полное обрушение двусторонних отношений, включая гуманитарные связи, российская сторона замораживает деятельность культурного центра литовской дипмиссии в Москве – т. н. Дома Балтрушайтиса».

Политика,МИД России,
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