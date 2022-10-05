Россия объявила персоной нон грата временную поверенную в делах Литвы

Россия объявила персоной нон грата временного поверенного в делах Литвы, она должна покинуть страну в течение пяти дней. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

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Такая мера была объявлена в ответ на то, что Литва высылает временного поверенного в делах Российской Федерации Сергея Рябоконя, объявив его персоной нон грата.