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1 час назад

Путин расширил список получающих отсрочку от мобилизации

Ura.Ru

Президент России Владимир Путин расширил список россиян, претендующих на отсрочку мобилизации. По словам главы государства, он добавил в списки аспирантов вузов, а также тех, кто обучается в вечернее время.

Путин расширил список получающих отсрочку от мобилизации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я подписал документы об отсрочке от мобилизации тех, кто учится в вечернее время и аспирантов. Минобороны не внесло вовремя изменения в правовую базу по списку тех, кто не подпадает под мобилизацию», — заявил Путин во время во время видеоконференции с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса «Учитель года», трансляция которого велась на телеканале «Россия 24».

Политика,Владимир Путин,
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