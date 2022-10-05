Путин расширил список получающих отсрочку от мобилизации

«Я подписал документы об отсрочке от мобилизации тех, кто учится в вечернее время и аспирантов. Минобороны не внесло вовремя изменения в правовую базу по списку тех, кто не подпадает под мобилизацию», — заявил Путин во время во время видеоконференции с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса «Учитель года», трансляция которого велась на телеканале «Россия 24».