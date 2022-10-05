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39 минут назад

Путина удивили результаты референдумов

Елена Прошина

Президент России Владимир Путин заявил, что результаты референдумов на присоединённых территориях его порадовали и удивили. Об этом сообщает ТАСС.

«Меня результаты референдумов, откровенно говоря, самого несколько даже не только порадовали, но и удивили. Все-таки в таких сложных условиях люди жили, да и продолжают еще жить. И такой результат, уверяю вас, и я думаю, что в этом и наблюдатели убедились, не было никакого желания что-то подправлять, что-то подчищать, либо что-то добавлять. Мы для себя решили, и я для себя решил: будет так, как люди захотят. Как люди выскажутся, так мы и сделаем», – заявил президент на встрече с финалистами всероссийского конкурса «Учитель года», которая состоялась по видеосвязи.

Путин также добавил, что результаты референдумов не подлежат никакому сомнению.

«Результат, конечно, более чем убедительный, он абсолютно прозрачный и не подлежащий никакому сомнению. Так, как все есть, так и есть. Это объективные данные настроения людей», – заявил он.

30 сентября президент России Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав Российской Федерации Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

Политика,Видео,Владимир Путин,
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