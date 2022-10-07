Кадыров поздравил Путина с днем рождения

«Сегодня нашему всенародному лидеру, одному из самых влиятельных и выдающихся личностей современности, патриоту номер один в мире, Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину исполняется 70 лет! <…> Желаю ему крепкого здоровья, долгих лет жизни и успехов в служении нашей великой Родине — России!», — написал Кадыров в своем Telegram. Он также отметил заслуги в президента в становлении и восстановлении Чечни. «Именно Владимир Путин вместе с [первым президентом республики] Ахматом-Хаджи Кадыровым обеспечил наш народ правом самому выбрать свое будущее. Реализация этого права в 2003 году в ходе всеобщего референдума позволила нам навсегда стать частью великой России, прийти к устойчивому развитию, благополучию и процветанию», — подчеркнул Кадыров.