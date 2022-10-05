Володин: США не планируют возвращать госдолг

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин высказал мнение, что США не собираются возвращать государственный долг, и об этом свидетельствует его рост.

Согласно данным американского минфина, госдолг Соединенных Штатов впервые в истории превысил $31 трлн (31 трлн 123 млрд 887 млн 781 тыс. 401 доллар и 34 цент по состоянию на 3 октября 2022 года). Об этом свидетельствуют данные американского министерства финансов.

По мнению Володина, Вашингтон будет делать все возможное, чтобы решить текущие проблемы «за счет кого-то», в данном случае — за счет Европейского союза. Также спикер Госдумы предположил, что «пузырь, надуваемый при помощи долларового печатного станка», может в один момент лопнуть. При таком исходе меньше всего пострадают суверенные государства, независимые от доллара, написал Володин в своем Telegram-канале.