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48 минут назад

Премьер Польши предложил восстановить Украину за счет России

Lenta.ru

Украину следует восстановить за счет российских активов. С таким предложением выступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает РИА Новости.

Премьер Польши предложил восстановить Украину за счет России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Польша выступает не только за замораживание этого, построенного на преступлениях российского капитала. Но мы выступаем также за его конфискацию и предназначение этого капитала Российской Федерации, российских олигархов на восстановление Украины», — сказал он.

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По его словам, в первую очередь польские предприниматели должны оказать помощь Украине. Так, польские бизнесмены будут восстанавливать Украину «на основе нового плана Маршалла».

Политика,Матеуш Моравецкий,
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