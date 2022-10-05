Премьер Польши предложил восстановить Украину за счет России

Украину следует восстановить за счет российских активов. С таким предложением выступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает РИА Новости.
«Польша выступает не только за замораживание этого, построенного на преступлениях российского капитала. Но мы выступаем также за его конфискацию и предназначение этого капитала Российской Федерации, российских олигархов на восстановление Украины», — сказал он.
По его словам, в первую очередь польские предприниматели должны оказать помощь Украине. Так, польские бизнесмены будут восстанавливать Украину «на основе нового плана Маршалла».