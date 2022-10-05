КС РФ вышел из Всемирной конференции по конституционному правосудию

Конституционный суд России (КС РФ) объявил о прекращении своего участия во Всемирной конференции по конституционному правосудию (ВККП). Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном сайте КС РФ в среду.
"4 октября 2022 года Конституционный Суд РФ объявил о прекращении своего членства во Всемирной Конференции по конституционному правосудию", - говорится в сообщении.
Свой выход из организации судьи мотивировали использованием площадки для "антироссийской оценки" действий российского Конституционного суда со стороны сообщества конституционных судов других стран, входящих в ВККП.
В сообщении отмечается, что по аналогичным причинам КС РФ 5 марта этого года покинул Конференцию европейских конституционных судов.
Первый съезд Всемирной конференции по конституционному правосудию прошел в 2009 году в ЮАР. Согласно данным ВККП, организация объединяет 119 конституционных судов и эквивалентных им органов стран Африки, Азии, Европы, Австралии и Океании, а также Южной и Северной Америки. Пятый съезд ВККП проходит с 4 по 7 октября в Индонезии. Рабочими языками организации являются арабский, английский, немецкий, русский, французский, испанский и португальский.