КС РФ вышел из Всемирной конференции по конституционному правосудию

Конституционный суд России (КС РФ) объявил о прекращении своего участия во Всемирной конференции по конституционному правосудию (ВККП). Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном сайте КС РФ в среду.

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"4 октября 2022 года Конституционный Суд РФ объявил о прекращении своего членства во Всемирной Конференции по конституционному правосудию", - говорится в сообщении.

Свой выход из организации судьи мотивировали использованием площадки для "антироссийской оценки" действий российского Конституционного суда со стороны сообщества конституционных судов других стран, входящих в ВККП.

В сообщении отмечается, что по аналогичным причинам КС РФ 5 марта этого года покинул Конференцию европейских конституционных судов.