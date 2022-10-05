Песков: участие РФ в расследовании ЧП на "Северных потоках" обязательно

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия обязана принять участие в расследовании ЧП на «Северных потоках».

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Он напомнил, что в Дании и Швеции заявляли о том, что исключается какое-либо сотрудничество с российской стороной.

«Мы, безусловно, будем ждать каких-то уточнений на этот счет, мы считаем, что, безусловно, участие российской стороны в обследовании мест повреждения и в расследовании произошедшего должно быть обязательным», — сказал представитель Кремля.

Ранее компания-оператор «Северного потока — 2» Nord Stream AG сообщила об отсутствии возможности обследовать поврежденные участки газопровода в связи с отсутствием на это разрешений от датских и шведских властей.

В заявлении компании говорится, что шведские власти запретили в районе Балтийского моря, где произошла утечка газа, судоходство, постановку на якорь, водолазные работы, использование управляемых подводных аппаратов и т.д.

Датские же ведомства сообщили, что сроки обработки запроса Nord Stream AG на проведение работ могут составить более 20 рабочих дней.

До этого бывший американский сенатор Ричард Блэк заявил, что мотив для подрыва газопроводов системы «Северный поток» был прежде всего у США.