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50 минут назад

Песков заявил, что Пригожин болеет душой за происходящее в стране

Парламентская газета

Бизнесмен Евгений Пригожин является гражданином России, который болеет душой за происходящее в стране. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о статусе Пригожина и возглавляемой им частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».

Песков заявил, что Пригожин болеет душой за происходящее в стране
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

По словам Пескова, Пригожин вносит большой вклад в страну. «Пригожин — гражданин России. Это главное. И самое важное — он предприниматель. Вы знаете, что он болеет душой за то, что происходит. И вносит большой вклад — посильный. Собственно, как это делают многие предприниматели в нашей стране», — сказал представитель Кремля, оставив без комментариев вопрос о статусе ЧВК, деятельность которых запрещена в России.

В интервью «Парламентской газете» Пригожин заявил, что не видит необходимости в легализации ЧВК в России. Он пояснил, что страхование и пенсия сотрудников ЧВК предусмотрены контрактом.

Политика,Евгений Пригожин,Дмитрий Песков,
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