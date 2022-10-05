Песков заявил, что Пригожин болеет душой за происходящее в стране

Бизнесмен Евгений Пригожин является гражданином России , который болеет душой за происходящее в стране. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков , отвечая на вопрос о статусе Пригожина и возглавляемой им частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».

По словам Пескова, Пригожин вносит большой вклад в страну. «Пригожин — гражданин России. Это главное. И самое важное — он предприниматель. Вы знаете, что он болеет душой за то, что происходит. И вносит большой вклад — посильный. Собственно, как это делают многие предприниматели в нашей стране», — сказал представитель Кремля, оставив без комментариев вопрос о статусе ЧВК, деятельность которых запрещена в России.