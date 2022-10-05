В МИД России осудили отказ Зеленского от переговоров

Решение президента Украины Владимира Зеленского отказаться от переговоров с Россией подлежит осуждению. Об этом заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Я думаю, совершенно неправильная, подлежащая осуждению позиция, потому что мы говорили о готовности говорить. Переговоры были, последний раунд состоялся в Стамбуле. Они были прерваны по вине украинской стороны», - пояснил дипломат.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности о невозможности проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

В настоящее время российско-украинские мирные переговоры приостановлены по инициативе украинской стороны. Зеленский ранее назвал условием их возобновления возвращение Россией «всех территорий, утраченных с 24 февраля».