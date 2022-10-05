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37 минут назад

В МИД России прокомментировали отказ Зеленского от переговоров

Алиса Селезнёва

Решение президента Украины Владимира Зеленского отказаться от переговоров с Россией подлежит осуждению. Об этом заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

В МИД России осудили отказ Зеленского от переговоров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я думаю, совершенно неправильная, подлежащая осуждению позиция, потому что мы говорили о готовности говорить. Переговоры были, последний раунд состоялся в Стамбуле. Они были прерваны по вине украинской стороны», - пояснил дипломат.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности о невозможности проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

Зеленский констатировал невозможность переговоров с РФ

В настоящее время российско-украинские мирные переговоры приостановлены по инициативе украинской стороны. Зеленский ранее назвал условием их возобновления возвращение Россией «всех территорий, утраченных с 24 февраля».

При этом президент России Владимир Путин 30 сентября, в ходе своего выступления на церемонии подписания договоров о вхождении в состав страны ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, призвал киевский режим прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров.

Политика,Видео,Сергей Вершинин,Владимир Зеленский,Владимир Путин,МИД России,
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