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32 минуты назад

Захарова пошутила о госдолге США

Алиса Селезнёва

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «показателем исключительности» государственный долг США, который уже превысил $31 трлн. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Госдолг США превысил $31 трлн - реальный показатель «исключительности»», - констатировала она.

Президент США Джо Байден ранее подписал законопроект о выделении Киеву $40 млрд военной помощи. А в Пентагоне заявили, что с 24 февраля США выделили Украине оборонную помощь на сумму около 6,1 миллиарда долларов.

Захарова назвала аморальными требования ФРГ и Польши к России

При этом старший научный сотрудник Института Катона Дуг Бэндоу предрек, что громадный госдолг и риск национального банкротства в итоге вынудят США пересмотреть приоритеты, отказаться от мирового доминирования и сократить военные расходы.

Политика,Видео,Мария Захарова,Джозеф Байден,МИД России,Пентагон,
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