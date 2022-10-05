Захарова пошутила о госдолге США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «показателем исключительности» государственный долг США, который уже превысил $31 трлн. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Госдолг США превысил $31 трлн - реальный показатель «исключительности»», - констатировала она.

Президент США Джо Байден ранее подписал законопроект о выделении Киеву $40 млрд военной помощи. А в Пентагоне заявили, что с 24 февраля США выделили Украине оборонную помощь на сумму около 6,1 миллиарда долларов.