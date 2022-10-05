Президент РФ Владимир Путин 5 октября назначил временно исполняющих обязанности глав новых регионов: в ДНР им стал Денис Пушилин, в ЛНР - Леонид Пасечник, в Запорожье - Евгений Балицкий, в Херсонской области - Владимир Сальдо. Об этом сообщает ТАСС.

23 - 27 сентября в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о присоединении к России. По итогам референдумов в регионах объявили, что большинство избирателей поддержали это решение.

30 сентября Путин, Пушилин, Пасечник, Балицкий и Сальдо подписали в Кремле договоры о вступлении в состав России. Из договоров следует, что пределы новых субъектов будут определяться границами, которые «существовали на день их образования и принятия в РФ».

До избрания глав новых регионов по российским законам ими будут руководить временно исполняющие обязанности, которых назначил Путин.