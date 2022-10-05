Президент России Владимир Путин 5 октября подписал четыре закона, касающиеся ратификации договоров о присоединении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к РФ. Документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

23 - 27 сентября в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о присоединении к России. По итогам референдумов в регионах объявили, что большинство избирателей поддержали это решение.

30 сентября Путин и главы этих территорий подписали в Кремле договоры о вступлении в состав России. Из договоров следует, что пределы новых субъектов будут определяться границами, которые «существовали на день их образования и принятия в РФ».

Принятие новых территорий в состав РФ должно быть одобрено Думой и Совфедом, также Конституционный суд (КС) РФ должен проверить, соответствуют ли соглашения основному закону страны.