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10 минут назад

Путин утвердил ратификацию договоров о новых регионах в составе РФ

Мария Иванова

Президент России Владимир Путин 5 октября подписал четыре закона, касающиеся ратификации договоров о присоединении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к РФ. Документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

23 - 27 сентября в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о присоединении к России. По итогам референдумов в регионах объявили, что большинство избирателей поддержали это решение.

30 сентября Путин и главы этих территорий подписали в Кремле договоры о вступлении в состав России. Из договоров следует, что пределы новых субъектов будут определяться границами, которые «существовали на день их образования и принятия в РФ».

Принятие новых территорий в состав РФ должно быть одобрено Думой и Совфедом, также Конституционный суд (КС) РФ должен проверить, соответствуют ли соглашения основному закону страны.

Ранее договоры уже ратифицировали Госдума, сенаторы, КС также одобрил пакет необходимых документов.

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