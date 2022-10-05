В МИД оценили план Маска по Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала план американского бизнесмена Илона Маска по урегулированию ситуации на Украине. В эфире радио Sputnik она заявила, что это часть общественной дискуссии, а такие заявления сигнализируют, что на Западе начали задаваться вопросами о происходящем.

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«Нет смысла все это комментировать потому, что это общественная дискуссия, есть разные люди, политические деятели, общественные деятели, бизнесмены, меценаты, благотворители, дети культуры, артисты, у них есть свои мнения, они участвуют в дискуссии, у каждого есть своя цель и задача», — заявила Захарова.

Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что мир сейчас глубоко переживает все потрясения, связанные с ситуацией на Украине. Из-за этого на Западе начали задаваться вопросом, какова в этом роль Белого дома и «натовских структур».

Напомним, что накануне Маск предложил свой способ урегулирования конфликта на Украине. Он заявил, что Крым должен окончательно войти в состав России, как это было «с 1738 года и до ошибки» лидера СССР Никиты Хрущева. Кроме того, он предложил Киеву закрепить за страной нейтральный статус, а также обеспечивать водоснабжение Крыма водой.

Взамен на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области должны пройти повторные референдумы под наблюдением ООН. Если жители на них выскажутся против вхождения в состав РФ, Москва должна будет прекратить спецоперацию и вывести войска.