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35 минут назад

В МИД оценили план Маска по Украине

Никита Бородкин

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала план американского бизнесмена Илона Маска по урегулированию ситуации на Украине. В эфире радио Sputnik она заявила, что это часть общественной дискуссии, а такие заявления сигнализируют, что на Западе начали задаваться вопросами о происходящем.

В МИД оценили план Маска по Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Нет смысла все это комментировать потому, что это общественная дискуссия, есть разные люди, политические деятели, общественные деятели, бизнесмены, меценаты, благотворители, дети культуры, артисты, у них есть свои мнения, они участвуют в дискуссии, у каждого есть своя цель и задача», — заявила Захарова.

Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что мир сейчас глубоко переживает все потрясения, связанные с ситуацией на Украине. Из-за этого на Западе начали задаваться вопросом, какова в этом роль Белого дома и «натовских структур».

Напомним, что накануне Маск предложил свой способ урегулирования конфликта на Украине. Он заявил, что Крым должен окончательно войти в состав России, как это было «с 1738 года и до ошибки» лидера СССР Никиты Хрущева. Кроме того, он предложил Киеву закрепить за страной нейтральный статус, а также обеспечивать водоснабжение Крыма водой.

Взамен на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области должны пройти повторные референдумы под наблюдением ООН. Если жители на них выскажутся против вхождения в состав РФ, Москва должна будет прекратить спецоперацию и вывести войска.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков положительно оценил сам факт инициативы Маска, при этом отметив, что повторных референдумов никто проводить не станет, поскольку жители новых регионов уже высказали свое мнение.

Политика,Мария Захарова,Дмитрий Песков,МИД России,ООН,
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