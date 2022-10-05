МИД Казахстана вызовет посла России после заявления Захаровой

Посол России в Казахстане Алексей Бородавкин вызван сегодня в МИД республики для разговора из-за комментария официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой по поводу ситуации с украинским дипломатом Петром Врублевским. Об этом заявил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров, пишет ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Сегодня посол России будет вызван в МИД Казахстана для разговора», - пояснил Смадияров.

По его словам, в МИД Казахстана считают, что тональность комментария Марии Захаровой по поводу посла Украины «диссонирует с характером союзнических взаимоотношений двух стран как равноправных стратегических партнеров».

При этом представитель казахстанского внешнеполитического ведомства отметил, что «от МИД Украины получен запрос на назначение нового посла в Астане», и Врублевский покинет Казахстан как только его приемник будет назначен.

«Въезд [в Казахстан] ему никто не запрещал и не будет запрещать», - заверил Смадияров.

Ранее Врублевский в интервью блогеру Диасу Кузаирову выступил призывом убивать русских. Высказывания дипломата вызвали резкую реакцию властей Казахстана. МИД вручил ему протестную ноту. Врублевский принес официальные извинения, а затем уехал из страны. Позднее стало известно, что его отъезд связан с отпуском.