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1 час назад

Посол России вызван в МИД Казахстана «для разговора»

Алиса Селезнёва

Посол России в Казахстане Алексей Бородавкин вызван сегодня в МИД республики для разговора из-за комментария официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой по поводу ситуации с украинским дипломатом Петром Врублевским. Об этом заявил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров, пишет ТАСС.

МИД Казахстана вызовет посла России после заявления Захаровой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня посол России будет вызван в МИД Казахстана для разговора», - пояснил Смадияров.

По его словам, в МИД Казахстана считают, что тональность комментария Марии Захаровой по поводу посла Украины «диссонирует с характером союзнических взаимоотношений двух стран как равноправных стратегических партнеров».

При этом представитель казахстанского внешнеполитического ведомства отметил, что «от МИД Украины получен запрос на назначение нового посла в Астане», и Врублевский покинет Казахстан как только его приемник будет назначен.

«Въезд [в Казахстан] ему никто не запрещал и не будет запрещать», - заверил Смадияров.

Захарова объяснила вызов в МИД РФ посла Казахстана

Ранее Врублевский в интервью блогеру Диасу Кузаирову выступил призывом убивать русских. Высказывания дипломата вызвали резкую реакцию властей Казахстана. МИД вручил ему протестную ноту. Врублевский принес официальные извинения, а затем уехал из страны. Позднее стало известно, что его отъезд связан с отпуском.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что Москва сразу же потребовала выслать посла из Казахстана и получила в ответ обещание о том, что он покинет страну «в самые сжатые сроки». Однако, по ее словам, «заверения о том, что этот бандеровский эмиссар «никогда не вернется» в Астану, не выполнены», и Врублевский продолжает «посещать дипломатические приемы в качестве главы дипмиссии». В связи с этим в МИД России вызвали посла Казахстана Ермека Кошербаева, пояснила она.

Политика,Алексей Бородавкин,Мария Захарова,МИД России,
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