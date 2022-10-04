Захарова назвала позицию Дании по взрывам на «Севпотоках» противозаконной

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала гадкой и противозаконной позицию Дании по диверсии на «Северных потоках». Соответствующее заявление она сделала у себя в Telegram-канале.

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«Гадкую и противозаконную позицию в связи со взрывами на нитках газопровода "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2" занимают власти Дании, в исключительной экономической зоне которой, близ острова Борнхольм, в ночь на 26 сентября была осуществлена диверсия», — написала Захарова.

К такому выводу ее привело поведение главы МИД Дании Йеппе Кофода. По словам Захаровой, сначала он «дал команду» своим представителям в Нью-Йорке отказаться от участия в созванном Россией 30 сентября специальном заседании Совбеза ООН по поводу диверсии, объяснив данное решение «попытками РФ задать курс обсуждению произошедшего и отвлечь внимание от событий на Украине». А затем и вовсе обвинил Москву в «распространении ложной информации о причастности Запада к подрыву газопроводов» и выразил намерение не допустить участия РФ в расследовании взрывов на «Северных потоках».

При этом Захарова отметила, что Россия в свою очередь привела «исключительно факты и прямые заявления» разных политиков, которые указывали на заинтересованность ряда иностранных стран в уничтожении газопроводов, а также вообще начала говорить на этот счет только после провокации со стороны Польши.