Захарова назвала позицию Дании по взрывам на «Севпотоках» противозаконной

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала гадкой и противозаконной позицию Дании по диверсии на «Северных потоках». Соответствующее заявление она сделала у себя в Telegram-канале.
«Гадкую и противозаконную позицию в связи со взрывами на нитках газопровода "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2" занимают власти Дании, в исключительной экономической зоне которой, близ острова Борнхольм, в ночь на 26 сентября была осуществлена диверсия», — написала Захарова.
К такому выводу ее привело поведение главы МИД Дании Йеппе Кофода. По словам Захаровой, сначала он «дал команду» своим представителям в Нью-Йорке отказаться от участия в созванном Россией 30 сентября специальном заседании Совбеза ООН по поводу диверсии, объяснив данное решение «попытками РФ задать курс обсуждению произошедшего и отвлечь внимание от событий на Украине». А затем и вовсе обвинил Москву в «распространении ложной информации о причастности Запада к подрыву газопроводов» и выразил намерение не допустить участия РФ в расследовании взрывов на «Северных потоках».
При этом Захарова отметила, что Россия в свою очередь привела «исключительно факты и прямые заявления» разных политиков, которые указывали на заинтересованность ряда иностранных стран в уничтожении газопроводов, а также вообще начала говорить на этот счет только после провокации со стороны Польши.
Кроме того официальный представитель МИД РФ обратила внимание на то, что действия Кофода подверглись критике даже среди датских юристов, которые указали на отсутствие норм в международном праве, позволяющих отстранить РФ от расследования.