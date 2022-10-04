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15 минут назад

Захарова объяснила вызов в МИД РФ посла Казахстана

Елена Прошина

МИД России вызвал посла Казахстана Ермека Кошербаева в связи с возвращением в республику украинского посла Петра Врублевского, которого Астана обещала выслать. Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова.

Захарова объяснила вызов в МИД РФ посла Казахстана
Фото: ТАССТАСС

Она напомнила, что 21 августа Врублевский сделал скандальное заявление, сообщив, что Киев старается убить как можно больше русских. По словам Захаровой, Россия сразу же потребовала выслать посла из Казахстана и получила в ответ обещание о том, что он покинет страну «в самые сжатые сроки».

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«К глубочайшему сожалению, заверения о том, что этот бандеровский эмиссар "никогда не вернется" в Астану, не выполнены. Данный персонаж вновь объявился в столице Казахстана, причем явно не для того, чтобы "просто собрать вещи и забрать семью". Не таясь, он посещает дипломатические приемы в качестве главы дипмиссии», — отметила она.

Захарова указала на то, что именно это и стало причиной вызова посла Казахстана в МИД РФ Кошербаева. Во внешнеполитическом ведомстве ему заявили о категорической неприемлемости подобной ситуации.

Захарова выразила надежду, что казахстанская сторона, «следуя не только духу союзнических отношений с Россией, но и букве собственного законодательства примет меры к скорейшей окончательной высылке этого одиозного националиста».

При этом ранее официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров заявлял, что Астана не выдвигала требований о выдворении Врублевского за слова о русских и он просто находился в отпуске.

Политика,Мария Захарова,Владимир Путин,МИД России,ЕС,
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