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13 минут назад

Генпрокурор России заявил о действиях Запада по разрушению «Северных потоков»

Lenta.ru

Генпрокурор России Игорь Краснов на встрече с президентом Вьетнама Нгуен Суан Фуком заявил, что Запад не скрывал действия по разрушению «Северных потоков». Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре России.

Генпрокурор России: Запад не скрывал намерений разрушить «Северные потоки»
Фото: пресс-служба президента РФпресс-служба президента РФ

Краснов уточнил, что Запад уже высказывал намерения об уничтожении газопроводов, а теперь обвиняет во всем Россию

«Вершиной агрессии и цинизма стала их публичная позиция о недавних злонамеренных действиях в отношении газопроводов "Северный поток"», — рассказал Краснов. Такие действия Запада он называл «массовой шизофренией».

Краснов добавил, что в таких непростых условиях особенно ценна позиция Вьетнама, который несмотря на провокации западных стран остался стратегическим партнером России.

Ранее стало известно, что Генпрокурор Краснов рассказал о возврате незаконно выведенных из России активов.

Политика,Игорь Краснов,Генпрокуратура РФ,
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