Генпрокурор России: Запад не скрывал намерений разрушить «Северные потоки»

Генпрокурор России Игорь Краснов на встрече с президентом Вьетнама Нгуен Суан Фуком заявил, что Запад не скрывал действия по разрушению «Северных потоков». Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре России.

Фото: пресс-служба президента РФ пресс-служба президента РФ

Краснов уточнил, что Запад уже высказывал намерения об уничтожении газопроводов, а теперь обвиняет во всем Россию

«Вершиной агрессии и цинизма стала их публичная позиция о недавних злонамеренных действиях в отношении газопроводов "Северный поток"», — рассказал Краснов. Такие действия Запада он называл «массовой шизофренией».

Краснов добавил, что в таких непростых условиях особенно ценна позиция Вьетнама, который несмотря на провокации западных стран остался стратегическим партнером России.