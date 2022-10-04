Генпрокурор России: Запад не скрывал намерений разрушить «Северные потоки»

Генпрокурор России Игорь Краснов на встрече с президентом Вьетнама Нгуен Суан Фуком заявил, что Запад не скрывал действия по разрушению «Северных потоков». Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре России.
Краснов уточнил, что Запад уже высказывал намерения об уничтожении газопроводов, а теперь обвиняет во всем Россию
«Вершиной агрессии и цинизма стала их публичная позиция о недавних злонамеренных действиях в отношении газопроводов "Северный поток"», — рассказал Краснов. Такие действия Запада он называл «массовой шизофренией».
Краснов добавил, что в таких непростых условиях особенно ценна позиция Вьетнама, который несмотря на провокации западных стран остался стратегическим партнером России.
Ранее стало известно, что Генпрокурор Краснов рассказал о возврате незаконно выведенных из России активов.