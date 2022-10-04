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1 час назад

Грызлов: безопасность Белоруссии гарантирована российским «ядерным зонтиком»

Елена Прошина

Безопасность Белоруссии гарантирована российским «ядерным зонтиком».

"Белоруссия защищена российским ядерным зонтиком"
Фото: ТАССТАСС

Соответствующее заявление на Форуме по вопросам безопасности и сотрудничества «Рубежи Союзного государства» сделал посол России в республике Борис Грызлов.

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Его слова на церемонии открытия мероприятия зачитал его старший советник Станислав Макаренко, сообщается на сайте представительства.

«При необходимости — в полном соответствии с союзническими обязательствами и международным правом — Россия готова отстаивать суверенитет Беларуси всеми доступными средствами. Безопасность республики гарантирована в том числе и "ядерным зонтиком"», — сказал Грызлов.

Он также напомнил о реализации Военной доктрины Союзного государства и единой группировке войск. По словам Грызлова, Россия и Белоруссия наладили единое военное планирование, ежегодно проводят десятки учений и ведут постоянный обмен опытом и данными по линии оборонных ведомств.

Политика,Борис Грызлов,
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