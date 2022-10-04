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1 час назад

Гатилов: в ООН замалчивают тему применения Киевом мин против мирных жителей Донбасса

ТАСС

Коллективный Запад и международные правозащитные механизмы намеренно замалчивают тему применения украинскими вооруженными формированиями противопехотных мин против гражданского населения Донбасса. Об этом заявил во вторник постоянный представитель России при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов, расценивший такую позицию какое преступное равнодушие к страданиям мирных жителей.

Гатилов: в ООН молчат о применении Киевом мин против мирных жителей Донбасса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Выступая на организованном в Женеве в рамках 51-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) круглом столе на тему применения киевским режимом противопехотных мин против гражданского населения Донбасса, Гатилов отметил, что украинские военные уже на протяжении нескольких месяцев активно применяют такие мины против "своих же бывших сограждан" - они разбрасывают "так называемые "Лепестки" во дворах обычных домов, на рынках и других исключительно гражданских местах".

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"Этому есть только одно объяснение - месть жителям этих уже российских регионов за их выбор, за нежелание быть под гнетом нацистской власти в Киеве", - сказал глава российск

"К сожалению, эта тема намеренно и преступно замалчивается так называемым коллективным Западом и международными правозащитными механизмами. Об этих преступлениях украинских властей и военных вы не услышите ни в выступлениях европейцев, американцев и их сателлитов, в том числе в Совете ООН по правам человека, ни от Управления верховного комиссара ООН по правам человека, ни от Комиссии по расследованию на Украине", - продолжил постпред РФ. Он подчеркнул, что действия киевской военщины "без всякой натяжки можно квалифицировать как военные преступления и преступления против человечности".

Гатилов сообщил, что постпредство России в Женеве неоднократно доводило до сведения бывшего верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет и возглавляемого ею Управления, до СПЧ и профильных правозащитных механизмов ООН "подробные свидетельства преступлений со стороны украинских вооруженных формирований и нацбатальонов в отношении гражданского населения". Однако международные механизмы "по-прежнему остаются глухи". Как подчеркнул глава дипмиссии РФ, "в условиях непозволительного молчания со стороны международных правозащитных структур, западных политических кругов и так называемых независимых СМИ" Россия считает тем более важным привлекать внимание на площадке СПЧ "к страданиям жителей Донбасса и преступным действиям Киева".

Круглый стол на тему применения киевским режимом противопехотных мин против гражданского населения Донбасса был организован постпредством РФ совместно с Группой информации по преступлениям против личности, Общественным проектом Verum и Фондом поддержки еврейской культуры, науки и образования.

Политика,Мишель Бачелет,Геннадий Гатилов,Управление ООН по правам человека,Совет по правам человека,ООН,
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