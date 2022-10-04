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24 минуты назад

В Европе потребовали от России выплатить репарации Украине

Лера Букина

Власти Польши и Германии пришли к тому, что России будет необходимо заплатить репарацию украинской стороне. Об этом сообщает РИА Новости.

В Европе заявили о необходимости выплаты РФ репараций Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау провел встречу с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок. По его словам, страна согласна с тем, что Украина должна в итоге получить полную территориальную интегральность.

В Германии ответили на требования Польши о репарациях

Кроме того, конфликт, как указал Рау, должен «завершиться привлечением к ответственности виновных в военных преступлениях и выплатой Россией военных репараций и компенсаций».

Ранее глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский сообщил о решении страны официально потребовать от Германии 6,2 трлн злотых (около $1,3 трлн) репараций за Вторую мировую войну. Вопрос репараций от ФРГ за ущерб, который понесла страна в ходе Второй мировой войны, был поднят в Польше несколько лет назад.

Сегодня министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сообщила, что вопрос о репарациях Польше за ущерб во время Второй мировой войны удалось закрыть.

Политика,Анналена Бербок,Збигнев Рау,Ярослав Качиньский,
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