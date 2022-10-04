В Европе заявили о необходимости выплаты РФ репараций Украине

Власти Польши и Германии пришли к тому, что России будет необходимо заплатить репарацию украинской стороне. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау провел встречу с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок. По его словам, страна согласна с тем, что Украина должна в итоге получить полную территориальную интегральность.

Кроме того, конфликт, как указал Рау, должен «завершиться привлечением к ответственности виновных в военных преступлениях и выплатой Россией военных репараций и компенсаций».

Ранее глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский сообщил о решении страны официально потребовать от Германии 6,2 трлн злотых (около $1,3 трлн) репараций за Вторую мировую войну. Вопрос репараций от ФРГ за ущерб, который понесла страна в ходе Второй мировой войны, был поднят в Польше несколько лет назад.