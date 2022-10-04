Посол России во Франции: Париж не хочет прекращать диалог с Москвой

Посол России в Париже Алексей Мешков заявил, что Франция не хочет рвать сохраняющиеся «диалоговые ниточки» с РФ. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия-24».

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«Французы не хотят рвать диалоговые ниточки, которые пока еще у нас сохраняются», — отметил он.

По словам посла, пока рано говорить о том, какое влияние оказали референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях о присоединении к Российской Федерации на отношения двух государств.

Ранее глава фракции Национального объединения в Национальном собрании (нижней палате парламента) Франции Марин Ле Пен заявила, что антироссийские санкции Европейского союза не оказывают никакого влияния на Россию, но наказывают самих французов. Ле Пен отметила, что в результате этих ограничений доходы России от экспорта нефти возросли на €40 млрд, а Франция на фоне санкций столкнется в тяжелой зимой в 2023 году.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.