Посол России в Японии выступил против высылки российского дипломата

Посол России в Японии Галузин вызван в МИД в связи с высылкой японского генконсула во Владивостоке Мотоки Тацунори, где ему также выразили протест сообщает РИА «Новости».
В своем обращении к МИД Японии Галузин указал, что российские власти имели полное право выслать Тацунори, так как он признал вину по обвинению в попытке купить секретные сведения. Тацунори был признан персоной нон грата и выслан из России.
«Российский же дипломат никаких входящих в противоречие с его статусом действий не совершал», — резюмировал Галузин.
Ранее правительство Японии приняло решение выслать одного из сотрудников российского генерального консульства в Саппоро в ответ на высылку генерального консула Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори.
Япония подала протест в связи с задержанием Тацунори. Посол России в Токио Михаил Галузин назвал реакцию Токио необоснованной.