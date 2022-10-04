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1 час назад

Посол России в Японии Галузин выразил протест против высылки российского дипломата

Газета.Ru

Посол России в Японии Галузин вызван в МИД в связи с высылкой японского генконсула во Владивостоке Мотоки Тацунори, где ему также выразили протест сообщает РИА «Новости».

Посол России в Японии выступил против высылки российского дипломата
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В своем обращении к МИД Японии Галузин указал, что российские власти имели полное право выслать Тацунори, так как он признал вину по обвинению в попытке купить секретные сведения. Тацунори был признан персоной нон грата и выслан из России.

«Российский же дипломат никаких входящих в противоречие с его статусом действий не совершал», — резюмировал Галузин.

Ранее правительство Японии приняло решение выслать одного из сотрудников российского генерального консульства в Саппоро в ответ на высылку генерального консула Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори.

Япония подала протест в связи с задержанием Тацунори. Посол России в Токио Михаил Галузин назвал реакцию Токио необоснованной.

Политика,Михаил Галузин,
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