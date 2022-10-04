Песков назвал план Маска о мире между РФ и Украиной "позитивным"

«Многие идеи заслуживают внимания. Что касается проведения референдумов, жители уже высказали свое мнение. И здесь уже ничего другого быть не может. Сегодня президент подпишет указы, и это станет Российской Федерацией. Сам по себе факт вполне позитивный, что такие люди задумываются, пытаются задуматься логически, что можно сделать, чтобы перейти в мирное русло», — считает Песков.