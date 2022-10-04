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32 минуты назад

Песков назвал план Маска о мире между РФ и Украиной "позитивным"

Газета.Ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложения американского предпринимателя Илона Маска о мире между Россией и Украиной. Об этом он сообщил журналистам.

Песков назвал план Маска о мире между РФ и Украиной "позитивным"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его мнению, план Маска «не дал спать многим в Европе, Украине и прибалтийских республиках». Он назвал попытки Маска искать пути выхода из ситуации «позитивными».

«Многие идеи заслуживают внимания. Что касается проведения референдумов, жители уже высказали свое мнение. И здесь уже ничего другого быть не может. Сегодня президент подпишет указы, и это станет Российской Федерацией. Сам по себе факт вполне позитивный, что такие люди задумываются, пытаются задуматься логически, что можно сделать, чтобы перейти в мирное русло», — считает Песков.

Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что по-прежнему поддерживает Украину, но считает, что эскалация конфликта нанесет стране большой ущерб.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Twitter отреагировал на предложения американского предпринимателя Илона Маска о мире между Россией и Украиной.

До этого Маск назвал возможные условия мира между Россией и Украиной. По его мнению, необходимо провести повторные выборы в вошедших в состав России регионах под наблюдением ООН.

Политика,Илон Маск,Владимир Зеленский,Дмитрий Песков,ООН,
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