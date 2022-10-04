В Кремле назвали дату подписания Путиным законов о принятии новых регионов в состав РФ

Президент России Владимир Путин может уже сегодня подписать законы о принятии республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

23 - 27 сентября в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о присоединении к России. По итогам референдумов стало известно, что большинство избирателей поддержали это решение. 30 сентября в Кремле были подписаны договоры о вхождении в состав Российской Федерации четырех новых субъектов. 3 октября принятие новых территорий в состав РФ было одобрено Госдумой России, а сегодня Советом Федерации.

По словам официального представителя Кремля, законы о ратификации международных договоров и федеральные конституционные законы о принятии новых субъектов в состав России «вот-вот поступят» и, возможно, будут уже сегодня подписаны главой государства.

«Такой шанс есть, [они] вот-вот поступят, скорее всего, сегодня они будут подписаны», - пояснил он.

При этом Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин не планирует выступать с заявлениями по теме вхождения в состав России новых регионов. «Выступление президента было ранее, мы все его смотрели и слушали, очень важное, эпохальное выступление», - заявил пресс-секретарь главы государства