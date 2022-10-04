В Кремле назвали дату подписания Путиным законов о принятии новых регионов в состав РФ

Президент России Владимир Путин может уже сегодня подписать законы о принятии республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
23 - 27 сентября в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о присоединении к России. По итогам референдумов стало известно, что большинство избирателей поддержали это решение. 30 сентября в Кремле были подписаны договоры о вхождении в состав Российской Федерации четырех новых субъектов. 3 октября принятие новых территорий в состав РФ было одобрено Госдумой России, а сегодня Советом Федерации.
По словам официального представителя Кремля, законы о ратификации международных договоров и федеральные конституционные законы о принятии новых субъектов в состав России «вот-вот поступят» и, возможно, будут уже сегодня подписаны главой государства.
«Такой шанс есть, [они] вот-вот поступят, скорее всего, сегодня они будут подписаны», - пояснил он.
При этом Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин не планирует выступать с заявлениями по теме вхождения в состав России новых регионов. «Выступление президента было ранее, мы все его смотрели и слушали, очень важное, эпохальное выступление», - заявил пресс-секретарь главы государства
Ранее в своем выступлении на церемонии подписания договоров о вхождении в состав России четырех регионов президент Владимир Путин заметил, что Запад готов «переступить через все для сохранения той неоколониальной системы, которая позволяет ему, по сути, грабить мир». Он также обратил внимание на то, что жители ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей сделали «однозначный выбор», и призвал Украину сесть за стол переговоров.