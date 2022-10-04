Кремль отреагировал на отказ Киева от переговоров

Россия будет ждать изменения позиции нынешнего или следующего президента Украины относительно переговоров с Москвой, для переговорного процесса и выхода на договоренности необходимо участие Киева. Об этом заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, чтобы вести переговоры, нужно две стороны <...> Будем теперь ждать либо изменения позиции нынешнего президента [Украины Владимира Зеленского], либо дождемся будущего президента Украины, который изменит свои позиции в интересах украинского народа", - сказал Песков, отвечая на вопрос, возможно ли достижение договоренностей без участия официального Киева.
Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о невозможности проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Соответствующий указ был опубликован во вторник на сайте офиса украинского лидера.