Правительство Японии приняло решение выслать сотрудника генконсульства РФ в Саппоро (префектура Хоккайдо) в ответ на задержание и последующее объявление персоной нон грата японского консула из генконсульства во Владивостоке. Об этом сообщило во вторник агентство KYODO со ссылкой на главу МИД страны Ёсимасу Хаяси.

Как отмечается, высылаемый российский дипломат должен покинуть страну до 10 октября.

Центр общественных связей ФСБ РФ сообщил ранее, что консул японского генконсульства во Владивостоке Мотоки Тацунори был задержан при получении за денежное вознаграждение сведений ограниченного распространения. МИД РФ заявил Токио протест и объявил его персоной нон грата, потребовав покинуть страну в течение 48 часов.