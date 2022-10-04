Правительство Японии приняло решение выслать сотрудника генконсульства РФ в Саппоро (префектура Хоккайдо) в ответ на задержание и последующее объявление персоной нон грата японского консула из генконсульства во Владивостоке. Об этом сообщило во вторник агентство KYODO со ссылкой на главу МИД страны Ёсимасу Хаяси.
Как отмечается, высылаемый российский дипломат должен покинуть страну до 10 октября.
Центр общественных связей ФСБ РФ сообщил ранее, что консул японского генконсульства во Владивостоке Мотоки Тацунори был задержан при получении за денежное вознаграждение сведений ограниченного распространения. МИД РФ заявил Токио протест и объявил его персоной нон грата, потребовав покинуть страну в течение 48 часов.
Японская сторона отвергла обвинения, выступив с утверждением, что дипломат не нарушал законов, и заявила ответный протест, потребовав извинений. Посол РФ в Токио Михаил Галузин, реагируя на соответствующие публикации, отметил, что реакция Токио не обоснована, поскольку японский дипломат нарушил российское законодательство и Венскую конвенцию. По его словам, это у Москвы есть основания для того, чтобы заявить протест и требовать извинений.