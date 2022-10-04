Парламент Херсонской области сформируют со следующего года

«Областной парламент будет сформирован со следующего года, под выборы 1 сентября 2023 года. К этому времени будем готовиться. Сейчас будем думать над созданием представительного органа», — сказал он.

На вопрос о том, есть ли у самого Стремоусов планы вступать в партию «Единая Россия», он ответил утвердительно, но уточнил, что этого не произойдет прямо сейчас. Как отметил замглавы военно-гражданской администрации региона, он не политик и в первую очередь хочет понимать, что будет полезен.