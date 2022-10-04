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30 минут назад

Парламент Херсонской области сформируют со следующего года

Газета.Ru

В Херсонской области сформируют парламент со следующего года, подготовка будет проводиться до сентября 2023 года, сообщил ТАСС замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

Парламент Херсонской области сформируют со следующего года
Фото: риа новостириа новости

«Областной парламент будет сформирован со следующего года, под выборы 1 сентября 2023 года. К этому времени будем готовиться. Сейчас будем думать над созданием представительного органа», — сказал он.

На вопрос о том, есть ли у самого Стремоусов планы вступать в партию «Единая Россия», он ответил утвердительно, но уточнил, что этого не произойдет прямо сейчас. Как отметил замглавы военно-гражданской администрации региона, он не политик и в первую очередь хочет понимать, что будет полезен.

В Херсонской, Запорожской области, ДНР и ЛНР с 23 по 27 сентября прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Жители регионов поддержали присоединение к РФ большинством голосов.

В Кремле 30 сентября прошла торжественная церемония подписания президентом России Владимиром Путиным и главами регионов договоров о включении территорий в состав РФ.

Политика,Кирилл Стремоусов,Владимир Путин,Единая Россия,
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