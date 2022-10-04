Россия откроет генконсульство в Бенгази на востоке Ливии

Россия приняла принципиальное решение о возобновлении работы генконсульства в Бенгази на востоке Ливии. Об этом заявил во вторник ТАСС спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

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"Принято принципиальное решение о возобновлении нашей работы в Бенгази, о восстановлении генконсульства нашей страны в Бенгази, на востоке страны, которое работало и существовало до 1992 года, - указал он. - Считаем весьма важным и актуальным работать на всей территории Ливии и восстановить то присутствие, которое было до распада Советского Союза".

Богданов сообщил, что в ближайшее время будет назначен посол РФ в Ливии. "Наша передовая группа находится в Триполи, она приехала заранее посмотреть, как обустроить работу нашего посольства. Думаю, в самое ближайшее время уже будет назначен наш новый посол в Ливии. И те сотрудники, которые временно находились на тунисской территории, вернутся в Триполи", - отметил дипломат.