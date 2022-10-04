Россия откроет генконсульство в Бенгази на востоке Ливии

Россия приняла принципиальное решение о возобновлении работы генконсульства в Бенгази на востоке Ливии. Об этом заявил во вторник ТАСС спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.
"Принято принципиальное решение о возобновлении нашей работы в Бенгази, о восстановлении генконсульства нашей страны в Бенгази, на востоке страны, которое работало и существовало до 1992 года, - указал он. - Считаем весьма важным и актуальным работать на всей территории Ливии и восстановить то присутствие, которое было до распада Советского Союза".
Богданов сообщил, что в ближайшее время будет назначен посол РФ в Ливии. "Наша передовая группа находится в Триполи, она приехала заранее посмотреть, как обустроить работу нашего посольства. Думаю, в самое ближайшее время уже будет назначен наш новый посол в Ливии. И те сотрудники, которые временно находились на тунисской территории, вернутся в Триполи", - отметил дипломат.
2 октября 2013 года посольство РФ в Триполи подверглось атаке. Нападавшим удалось прорваться на территорию диппредставительства, позже они были вытеснены за его пределы ливийскими армейскими подразделениями. Никто из россиян не пострадал. Власти Ливии тогда признали, что не могут гарантировать безопасность дипломатов, после чего было принято решение об их эвакуации.