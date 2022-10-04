Совфед одобрил вхождение четырех новых регионов в состав РФ

Совет Федерации 4 октября ратифицировал договоры о присоединении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к России. Об этом сообщает РИА Новости.

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Принятие новых территорий в состав РФ должно быть одобрено Думой и Совфедом, также Конституционный суд (КС) РФ должен проверить, соответствуют ли соглашения основному закону страны.

Договоры с регионами уже ратифицировала Госдума, КС также одобрил пакет необходимых документов.

23 - 27 сентября в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о присоединении к России. По итогам референдумов в регионах объявили, что большинство избирателей поддержали это решение.