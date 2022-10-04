В Госдуме предложили неожиданную кандидатуру на пост президента США

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что новым президентом США должен стать бизнесмен Илон Маск. Как сообщает РИА Новости политик заявил, что действующий глава страны Джо Байден «стал позором американского народа», превратив Соединенные Штаты в международного тирана.

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Шеремет отметил, что с такими людьми, как Маск, можно выстраивать прагматичные и взаимовыгодные отношения.

Напомним, что накануне основатель Tesla и SpaceX предложил свой способ урегулирования конфликта на Украине. В соцсетях он заявил, что Крым должен окончательно войти в состав России, как это было «с 1738 года и до ошибки» лидера СССР Никиты Хрущева, который передал полуостров в Украинскую ССР в 1954 году. Кроме того, он предложил Киеву закрепить за страной нейтральный статус, а также обеспечивать водоснабжение Крыма водой.

Взамен, по мнению бизнесмена, на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области должны пройти повторные референдумы под наблюдением ООН. Если жители на них выскажутся против вхождения в состав РФ, Москва должна будет прекратить спецоперацию и вывести войска.