МИД РФ перечислил способные привести к катастрофе действия Запада

Замглавы департамента МИД РФ по контролю над вооружениями Константин Воронцов заявил, что поставки оружия Украине способны привести к ядерному конфликту с «катастрофическими последствиями». Об этом сообщает ТАСС.

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На заседании Первого комитета Генассамблеи ООН Воронцов заявил, что западные страны «все более определенно» стремятся к открытому противостоянию с Россией.

По словам дипломата, Россия также «предельно близка» к тому, чтобы признать Запад стороной конфликта на Украине, так как в западных странах призывают нанести РФ поражение на поле боя, «накачивают» Украину вооружениями, в том числе продвинутыми ракетными системами, предоставляют разведданные и указывают цели для нанесения ударов.

«Это чревато эскалацией вплоть до прямого военного столкновения ядерных держав со всеми вытекающими катастрофическими последствиями», - подчеркнул Воронцов.

Он обвинил страны НАТО в «безответственной и деструктивной» политике.

«Похоже, США и другие страны НАТО уверовали, что способны полностью контролировать провоцируемую ими эскалацию и управлять ею без ущерба для себя», - отметил дипломат, назвав это «крайне опасной химерой».

США выделили Украине около 44 миллиарда долларов в качестве различных видов помощи, большую часть из них- с 24 февраля 2022-го.