Россия обозначила коллеге из ЕС позицию по референдумам

Исполняющий обязанности постоянного представителя России при Евросоюзе (ЕС) Кирилл Логвинов обозначил управляющему директору Европейской внешнеполитической службы по Восточной Европе и Центральной Азии Михаэлю Зиберту позицию по прошедшим референдумам о вхождении Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областей в состав России. Об этом говорится в пресс-релизе российского ведомства.

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«Было акцентировано, что "осуждение и непризнание" Евросоюзом состоявшихся референдумов не повлияет на осознанный выбор жителей этих регионов в пользу России», — отмечается в заявлении дипломатического представительства.

Логвинов также предоставил коллеге полный текст выступления президента России Владимира Путина в Кремле, состоявшегося 30 сентября.

В ходе встречи Зиберт анонсировал готовящийся очередной пакет санкций в отношении России со стороны ЕС.

«В свою очередь российская сторона вновь обозначила нелегитимный и необоснованный характер таких односторонних мер, которые лишь подрывают глобальную энергетическую и продовольственную безопасность, а также ухудшают социально-экономическое положение самих европейцев», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, российская сторона заявила, что реализация идеи о создании миссии ЕС по поддержке киевского режима будет трактоваться как «прямое вовлечение Евросоюза в качестве противоборствующей стороны в конфликт на Украине со всеми вытекающими из этого последствиями».