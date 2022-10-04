Медведев озвучил возможную награду для Маска за его слова об Украине

Заместитель руководителя Совета Безопасности Дмитрий Медведев с иронией заявил, что предприниматель Илон Маск заслужил внеочередное офицерское звание за свои предложения об Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал политика.
«Маск молодец, однако. Достоин присвоения внеочередного офицерского звания. Правда, рано расшифровался Юстас», — написал Медведев.
По его словам, в следующий раз Маск может «выдать», что Украина — «искусственное государство».
Ранее Илон Маск на своей странице в Twitter предположил, что полномасштабная война России и Украины может закончиться поражением Киева. Он призвал обе стороны к мирному урегулированию конфликта и предложил свое видение прекращения боевых действий на Украине.
Предприниматель предложил назвать Крым «формальной частью России», а за Украиной закрепить нейтральный статус. Кроме того, он считает нужным провести на подконтрольных России территориях Украины повторное голосование, но в этот раз привлечь представителей ООН для наблюдения за процессом.
Владимир Путин и главы четырех регионов 30 сентября подписали договоры о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации.