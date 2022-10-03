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7 минут назад

«Ничего не напоминает?»: Медведев о подрывах «Северных потоков»

News.ru

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сравнил провокации на «Северных потоках» с подрывами нефтехранилищ в Никарагуа в 1983 году, организованными военными США. В своем Telegram-канале он написал, что провел переговоры с никарагуанским лидером Даниэлем Ортегой, в ходе которых обсудил вопросы политического сотрудничества.

«Ничего не напоминает?»: Медведев о подрывах «Северных потоков»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Почти 39 лет назад, 11 октября 1983 года, США совершили налет на нефтехранилище в порту Никарагуа Коринто, где подорвали пять нефтехранилищ, в которых хранилась большая часть нефтяных резервов страны. Спустя три дня, 14 октября, в порту Пуэрто-Сандино был подорван подводный трубопровод. Ничего не напоминает? — поинтересовался Медведев.

26 сентября в трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» упало давление. Власти Дании уведомили Россию о взрывах на месте утечки газа, не исключив, что причиной стали целенаправленные диверсии.

Компания-оператор Nord Stream AG в свою очередь охарактеризовала аварию как беспрецедентную. Кроме того, она заявила, что сроки ремонта оценить невозможно. Сейсмический центр Швеции позднее сообщил, что зафиксировал в районе утечек мощные подводные взрывы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее выразила мнение, что госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли рассказал о мотивах США и НАТО для уничтожения газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». В своей записи российский дипломат привела цитаты из выступления Блинкена.

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