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1 час назад

Определены новые границы России

Елена Прошина

На пленарном заседании Госдума единогласно приняла законы о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей на правах субъектов федерации. Об этом сообщается на официальном сайте Государственной думы.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин добавил, что теперь в Российской Федерации 89 субъектов.

Госдума ратифицировала договоры о вхождении новых регионов в состав России

По его словам, население новых территорий ждало воссоединения с Россией 30 лет. Кроме того, представители руководства ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей присутствовали на обсуждении вопроса о ратификации.

Соответствующие документы были представлены Министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

«Этот процесс стал логическим продолжением воссоединения русских земель, начатый с возвращения в Россию Республики Крым и города Севастополя в 2014 году», – заявил он.

30 сентября президент России Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав Российской Федерации четырёх новых областей.

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