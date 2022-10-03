Определены новые границы России

На пленарном заседании Госдума единогласно приняла законы о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей на правах субъектов федерации. Об этом сообщается на официальном сайте Государственной думы.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин добавил, что теперь в Российской Федерации 89 субъектов.

По его словам, население новых территорий ждало воссоединения с Россией 30 лет. Кроме того, представители руководства ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей присутствовали на обсуждении вопроса о ратификации.

Соответствующие документы были представлены Министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

«Этот процесс стал логическим продолжением воссоединения русских земель, начатый с возвращения в Россию Республики Крым и города Севастополя в 2014 году», – заявил он.