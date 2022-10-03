В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 55.30EUR 52.74
Войти в почту
26 минут назад

В Госдуме призвали сохранить погранконтроль на вошедших в РФ территориях

Газета.Ruиещё 1

На территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей не стоит отменять пограничный контроль после вхождения четырех регионов в состав России, считает депутат Госдумы, координатор работы парламента в Луганской народной республике Виктор Водолацкий, передает ТАСС. По его словам, погранконтроль необходимо сохранить до завершения российской военной спецоперации на Украине.

В Госдуме призвали сохранить погранконтроль на вошедших в РФ территориях
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Я считаю, что таможни у нас не должно быть. Это уже субъект РФ после указа президента, а пограничники должны остаться, я считаю, что до завершения СВО, выполняя роль барьеров с учетом непростой ситуации, которая там складывается, чтобы не проходили террористы, чтобы была определенная программа по недопущению их на территории, прилегающие к новым территориям», — пояснил Водолацкий.

При этом, как отметил депутат, в подобных условиях люди, обладающие российским паспортом, должны получить возможность пересекать пункты пограничного контроля в ускоренном режиме.

В конце сентября в Донецкой народной республике (ДНР) и Луганской народной республике (ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о вхождении в состав Российской Федерации. По их итогам, большинство жителей этих регионов поддержали присоединение к России. 2 октября президент РФ Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму договоры о принятии в состав страны четырех новых регионов.

Ранее сообщалось, что Госдума единогласно проголосовала за принятие новых 4 субъектов в состав России.

Политика,Виктор Водолацкий,Владимир Путин,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители