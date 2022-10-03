В Госдуме призвали сохранить погранконтроль на вошедших в РФ территориях

На территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей не стоит отменять пограничный контроль после вхождения четырех регионов в состав России, считает депутат Госдумы, координатор работы парламента в Луганской народной республике Виктор Водолацкий, передает ТАСС. По его словам, погранконтроль необходимо сохранить до завершения российской военной спецоперации на Украине.
«Я считаю, что таможни у нас не должно быть. Это уже субъект РФ после указа президента, а пограничники должны остаться, я считаю, что до завершения СВО, выполняя роль барьеров с учетом непростой ситуации, которая там складывается, чтобы не проходили террористы, чтобы была определенная программа по недопущению их на территории, прилегающие к новым территориям», — пояснил Водолацкий.
При этом, как отметил депутат, в подобных условиях люди, обладающие российским паспортом, должны получить возможность пересекать пункты пограничного контроля в ускоренном режиме.
В конце сентября в Донецкой народной республике (ДНР) и Луганской народной республике (ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о вхождении в состав Российской Федерации. По их итогам, большинство жителей этих регионов поддержали присоединение к России. 2 октября президент РФ Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму договоры о принятии в состав страны четырех новых регионов.
Ранее сообщалось, что Госдума единогласно проголосовала за принятие новых 4 субъектов в состав России.