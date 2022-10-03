В Госдуме призвали сохранить погранконтроль на вошедших в РФ территориях

«Я считаю, что таможни у нас не должно быть. Это уже субъект РФ после указа президента, а пограничники должны остаться, я считаю, что до завершения СВО, выполняя роль барьеров с учетом непростой ситуации, которая там складывается, чтобы не проходили террористы, чтобы была определенная программа по недопущению их на территории, прилегающие к новым территориям», — пояснил Водолацкий.