«Теперь наступил момент истины. Мы реагируем не на выдуманные угрозы в далеких странах, мы защищаем свои границы, свою родину, весь наш народ от реального геноцида, устроенного потомками и последователями нацистских приспешников, которые пошли на службу к заокеанским хозяевам», - сказал министр.