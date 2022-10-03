Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия защищает свой народ от реального геноцида. Об этом сообщает ТАСС.
Такое заявление Лавров сделал, выступая на пленарном заседании Госдумы.
«Теперь наступил момент истины. Мы реагируем не на выдуманные угрозы в далеких странах, мы защищаем свои границы, свою родину, весь наш народ от реального геноцида, устроенного потомками и последователями нацистских приспешников, которые пошли на службу к заокеанским хозяевам», - сказал министр.
Он заявил, что украинская армия безнаказанно убивала жителей Донбасса, так как те «отказались поддерживать неонацистский режим».
Также Лавров сравнил действия США в отношении России с действиями Гитлера против СССР.
Присоединение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России он назвал «логическим продолжением воссоединения русских земель».
23 - 27 сентября в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о присоединении к России. По итогам референдумов в регионах объявили, что большинство избирателей поддерживают это решение.
30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали в Кремле договоры о вступлении в состав России.