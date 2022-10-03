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29 минут назад

МИД Австрии вызвал посла России

Никита Бородкин

Министерство иностранных дел Австрии вызвало посла России в Вене из-за референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу дипломатического ведомства.

МИД Австрии вызвал посла России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Власти страны, находясь «в тесном согласовании с партнерами» по Евросоюзу, решили выразить протест против вхождения в состав РФ новых территорий. В сообщении ведомства утверждается, что все регионы, выразившие желание присоединиться к России, «относятся к Украине».

Напомним, что с 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о присоединении к России. По итогам референдумов в регионах объявили, что большинство избирателей поддерживают это решение. Документы о принятии в состав Российской Федерации новых субъектов были подписаны в Георгиевском зале Кремля 30 сентября 2022 года.

Ранее по причине референдумов российских послов вызывали в МИД Великобритании, Германии, Италии, Польши и Финляндии. Страны выразили протесты в связи с решением регионов войти в состав РФ.

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