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21 минуту назад

В МИД ответили на вопрос о визах для граждан Украины

Лера Букина

Замглавы МИД РФ Евгений Иванов сообщил об отсутствии у страны планов вводить визы для граждан Украины, передает РИА Новости.

В МИД озвучили позицию по визам для граждан Украины
Фото: ТАССТАСС

«Нет, таких планов нет», - подчеркнул он.

Ранее в МИД заявляли, что в стране обсуждается вопрос введения виз для украинцев. Данная инициатива, как отмечалось, прорабатывается с рядом ведомств.

Как стало известно ранее, Европейской комиссией были обновлены рекомендации по выдаче виз россиянам для стран — членов организации. В частности, ЕК дала рекомендацию перенаправлять поданные из третьих стран заявления на выдачу краткосрочных виз на рассмотрение в консульства на территории РФ.

Названы сроки въезда украинцев в Россию без визы

Некоторое государства прибегли к введению ограничений на выдачу виз россиянам. Среди таких стран — Финляндия, Бельгия, Дания, Нидерланды, Чехия, Словакия, Польша, Литва, Латвия, Эстония.

Кроме того, власти Польши, Литвы, Латвии, Эстонии и Финляндиии приняли решение закрыть границы для российских туристов.

Политика,Евгений Иванов,МИД России,Еврокомиссия,
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