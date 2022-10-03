В МИД озвучили позицию по визам для граждан Украины

Замглавы МИД РФ Евгений Иванов сообщил об отсутствии у страны планов вводить визы для граждан Украины, передает РИА Новости.

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«Нет, таких планов нет», - подчеркнул он.

Ранее в МИД заявляли, что в стране обсуждается вопрос введения виз для украинцев. Данная инициатива, как отмечалось, прорабатывается с рядом ведомств.

Как стало известно ранее, Европейской комиссией были обновлены рекомендации по выдаче виз россиянам для стран — членов организации. В частности, ЕК дала рекомендацию перенаправлять поданные из третьих стран заявления на выдачу краткосрочных виз на рассмотрение в консульства на территории РФ.

Некоторое государства прибегли к введению ограничений на выдачу виз россиянам. Среди таких стран — Финляндия, Бельгия, Дания, Нидерланды, Чехия, Словакия, Польша, Литва, Латвия, Эстония.