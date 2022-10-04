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26 минут назад

Путин дал поручение по четырем новым регионам России

Lenta.ruиещё 2

Президент России Владимир Путин призвал уделить особое внимание детям в четырех новых регионах России. Поручение главы государства озвучила детский омбудсмен Мария Львова-Белова, пишет РИА Новости.

По словам Путина, необходимо оперативно реагировать на ущемление прав несовершеннолетних в республиках Донбасса, а также в Херсонской и Запорожской областях. Кроме того, нужно прорабатывать дополнительные меры по поддержке детей с ограниченными возможностями и уделить «особое внимание» защите их жизни и здоровья.

«Важно наладить четкое взаимодействие с местными администрациями, контролировать своевременное предоставление медицинской и психологической помощи нуждающимся», — добавил президент.

Политика,Видео,Владимир Путин,
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