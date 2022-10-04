Путин дал поручение по четырем новым регионам России

Президент России Владимир Путин призвал уделить особое внимание детям в четырех новых регионах России. Поручение главы государства озвучила детский омбудсмен Мария Львова-Белова, пишет РИА Новости.
По словам Путина, необходимо оперативно реагировать на ущемление прав несовершеннолетних в республиках Донбасса, а также в Херсонской и Запорожской областях. Кроме того, нужно прорабатывать дополнительные меры по поддержке детей с ограниченными возможностями и уделить «особое внимание» защите их жизни и здоровья.
«Важно наладить четкое взаимодействие с местными администрациями, контролировать своевременное предоставление медицинской и психологической помощи нуждающимся», — добавил президент.