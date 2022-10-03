Песков оценил просьбу Зеленского принять Украину в НАТО

В Кремле слышали просьбу Владимира Зеленского о вступлении Украины в НАТО и внимательно следят за реакцией на нее. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

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30 сентября президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Киев подает заявку о вступлении в Североатлантический альянс по ускоренной процедуре. При этом помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что сейчас несвоевременно проведение процедуры принятия Украины в НАТО. В свою очередь генсек альянса Йенс Столтенберг напомнил о политике «открытых дверей», подчеркнув при этом, что НАТО сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите.

Официальный представитель Кремля напомнил, что именно ориентация Украины в НАТО и подтверждение ее будущего членства в альянсе стали «одной из причин специальной военной операции» Россией.

«Мы действительно слышали заявления президента Зеленского, мы также видели разную реакцию из НАТО - там есть страны, которые поддерживают такой вариант ускоренного вступления, есть страны, которые не поддерживают его. В любом случае, все ссылаются на правило о консенсусе, поэтому мы очень внимательно наблюдаем за этим решением», - пояснил он.

С 24 февраля на Украине проходит российская специальная операция. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины. В ответ рядом стран, в том числе ЕС и США, были введены обширные антироссийские санкции.