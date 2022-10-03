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33 минуты назад

МИД Финляндии вызвал посла РФ

Лера Букина

Посол РФ в Финляндии вызван в МИД страны в связи с референдумами в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областях о вхождении в состав РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление финского министерства иностранных дел.

Отмечается, что решение связано с намерением властей страны «выразить самое решительное осуждение» референдумов. Ведомство сочло их фиктивными. Кроме того, МИД указал на «вопиющее нарушении Устава ООН и суверенитета, территориальной целостности Украины».

Также сегодня посла РФ вызвали в МИД Польши из-за этого события. До этого, 2 октября, посол России в Германии Сергей Нечаев был вызван в МИД страны. Отмечалось, что это стало реакцией властей ФРГ на вступление в состав России четырех новых регионов. Аналогичным образом поступили в Италии.

Посла России вызвали в МИД Польши

30 сентября посол РФ в Лондоне был вызван в МИД Великобритании сразу после того, как новые территории были приняты в состав РФ.

Тогда же российской стороной были подписаны договоры о включении в состав Российской Федерации ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Политика,Видео,Сергей Нечаев,ООН,
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